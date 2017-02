Herzogenrath.

Schwere gelbe Bagger sind vor dem stillgelegten Hallenbad an der Zellernstraße in Kohlscheid aufgefahren. Die Spuren erster Erdbewegungen sind zu sehen. Material, das offensichtlich aus dem Inneren des abgängigen Gebäudetraktes herausgebrochen wurde, ist an einer Außenwand zum Abtransport aufgehäuft. Erst wird die Anlage ausgeschlachtet, dann fällt die Außenhülle. Dort prangen Graffiti, der Schriftzug „Familienbad Kohlscheid“ ist noch gut zu erkennen.