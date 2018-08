Würselen - Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin um Hunderttausende Euro

Würselen. Eine schier unglaublich hohe Beute haben jetzt Betrüger in der Städteregion Aachen gemacht: Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und ergaunerten von einer Seniorin aus Würselen einen Geldbetrag von mehreren Hunderttausend Euro. Erst im Früjahr war ein Fall aus der Städteregion bekannt geworden, bei dem einer 76-jährigen Frau aus Aachen 355.000 Euro abgenommen worden waren.

Wie die Polizei der Städteregion am Mittwoch mitteilte, erschlichen sich die Kriminellen im Zeitraum von Anfang bis Ende Juli das Vertrauen der alten Dame. So gelang es ihnen, am Ende einen sechsstelligen Bargeldbetrag von ihr zu erbeuten.

Die Methode der Betrüger war dabei keineswegs neu und die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, um erneut eine Warnung auszusprechen. Unter dem Vorwand, man habe Hinweise auf eine bevorstehende Straftat zum Nachteil des Opfers, werden die Angerufenen dazu gebracht, Bargeld bei der Bank abzuheben oder im Haus gelagertes Geld zu übergeben.

Dazu rufen die Betrüger über eine Nummer mit den Endziffern 110 auf dem Festnetztelefon ihrer Opfer an. Diese werden so überzeugt, mit einem echten Polizisten zu reden. Schließlich weist der Kriminelle sein Opfer an, das Geld an einen zivilen oder gar uniformierten Kontaktmann zu übergeben.

Mit wie vielen Halsabschneidern die Frau aus Würselen es zu tun hatte, konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch nicht sagen. Zumindest habe Kontakt zu einer Person vor Ort und einer am Telefon bestanden. Täterhinweise gebe es ebenfalls noch nicht, da die Ermittlungen zur Zeit noch nicht so weit fortgeschritten seien.

Die Polizei der Städteregion warnte die Bevölkerung noch einmal ausdrücklich: „Die Polizei würde Sie niemals auffordern, Geld- oder Sachwerte zu übergeben, um diese in Sicherheit zu bringen.“ Niemals solle man persönliche Daten preisgeben. Im Verdachtsfall solle man sofort die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110 anrufen. Und zuletzt: „Bitte informieren Sie Verwandte, Angehörige und Bekannte über diese Vorgehensweise.“

Im März war bekannt geworden, dass Betrüger mit einer ähnlichen Masche im vergangenen Jahr ebenfalls einen sechsstelligen Betrag ergaunert hatten. Bei ihr hatte sich ein Anrufer als Polizist ausgegeben und mitgeteilt, dass ihren Konten Abbuchungen durch Betrüger drohten. Da zu der Bande auch Bankangestellte gehörten, solle sie ihr Geld zur sicheren Verwahrung der Polizei überlassen.

Die Frau übergab ihm zunächst 300.000 Euro. Später meldete sich der Mann erneut und brachte die Seniorin dazu, weitere 55.000 Euro abzuheben.

Weitere Informationen folgen.