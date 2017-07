Fachausschuss stellt die entscheidenden Weichen Von: ro

Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2017, 15:53 Uhr

Würselen. Kurz vor den Sommerferien stehen zukunftsweisende Themen an. In der Sitzung der Sozial-, Sport- und Kulturausschusses am Dienstag, Beginn 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses am Morlaixplatz, sind das Sportzentrum Kauseneichsgasse (Sportzentrum am Aquana) und die Sportanlage an der Parkstraße.