Alsdorf - Exklusivführung für Leser durch Kraftzentrale

Alsdorf.

Die Handwerker müssen noch letzte Hand anlegen, aber am Samstagnachmittag ruhen die Arbeiten in der ehemaligen Kraftzentrale (Landhaus) an der Carl-von-Ossietzky-Straße in Alsdorf. Eine gute Gelegenheit, mal hinter die Kulissen des beeindruckenden Backsteinbaus zu schauen.