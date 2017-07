Alsdorf.

Der Moderator ist der alte – und trotzdem ist etwas neu an der 13. EWV-Gala am Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle Alsdorf. Denn Christian Mourad, der auch über seine Heimatstadt Aachen hinaus bekannte Maître de Plaisier, ist ab sofort auch Veranstalter des gar nicht mal kleinen, aber auf jeden Fall feinen Kleinkunst-Abends.