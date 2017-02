Herzogenrath.

Die Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden in der Europaschule Herzogenrath wird die Stadt noch einige Hunderttausend Euro kosten. Erste Sofortmaßnahmen in der Gesamtschule Merkstein, die auch dazu dienten, trotz Schimmelbefall den Unterricht weiterführen zu können, schlugen im vergangenen Jahr bereits mit 100.000 Euro zu Buche. Da ging es um Mängel der Kategorie „Gefahr in Verzug“.