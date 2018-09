Alsdorf - Europafest 2018: Eine Reise durch Alsdorf und Schottland

Alsdorf.

Schottische Impressionen gab es am Wochenende vielerlei in der ehemaligen Bergbaustadt. Schließlich war Schottland das diesjährige Partnerland des Europafestes, zu dem Tausende Besucher bei schönem Spätsommerwetter in die City strömten. Und natürlich untermalten vielerorts Dudelsackklänge so manche Veranstaltung.