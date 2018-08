Herzogenrath - Eurode-Rollstuhlwandertag dieses Jahr in Herzogenrath

Herzogenrath.

Der Eurode-Rollstuhlwandertag findet zum 21. mal am Samstag, 25. August, statt. Im Wechsel mit Kerkrade ist in diesem Jahr Herzogenrath wieder an der Reihe. Ausgangspunkt für die Wanderung und ein abwechslungsreiches Programm ist die Aula des Schulzentrums Herzogenrath, Bardenbergerstraße 72.