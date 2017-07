Euregio-Kolleg: Martin Sayer in den Ruhestand verabschiedet

Nordkreis. Im Rahmen einer bewegenden Abschiedsfeier wurde der Leiter des Euregio-Kollegs, Martin Sayer, von Doris Harst, seit 2001 Vorsitzende des Weiterbildungskollegs e.V., Träger des Euregio-Kollegs, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Martin Sayer hat die Würselener Einrichtung des zweiten Bildungswegs seit 2013 geleitet. Das Euregio-Kolleg und das Abendgymnasium Aachen fusionieren und bilden zum 1. August das Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen.

In der Laudatio hob Doris Harst das Engagement und die fachliche Kompetenz Martin Sayers als langjähriger stellvertretender Kollegleiter und schließlich Kollegleiter hervor, nicht zuletzt auch seine Arbeit bei der Gestaltung des Fusionsprozesses.

Mit Stolz, aber auch mit Wehmut blickten Doris Harst und Martin Sayer auf das Ende der 31-jährigen Erfolgsgeschichte des Euregio-Kollegs in Würselen zurück. Das neue Weiterbildungskolleg der Städteregion, Abendgymnasium und Kolleg, wird im Gebäude des Euregio-Kollegs an der Friedrichtraße 72 in Würselen seinen Schulbetrieb aufnehmen.