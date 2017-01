Euregio-Kolleg bietet einen neuen Vorkurs an Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2017, 15:00 Uhr

Würselen. Zum Start des Sommersemesters 2017 am Donnerstag, 2. Februar, bietet das Euregio-Kolleg in Würselen erneut beruflich qualifizierten Erwachsenen einen Vorkurs zur Vorbereitung auf den dreijährigen Ausbildungsgang zum Abitur an.