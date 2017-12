Etatentwurf 2018: Das meiste Geld fließt in Schulen Von: Beatrix Oprée

Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2017, 17:33 Uhr

Würselen. Angesichts der Summen, die im städtischen Haushalt hin und her geschoben werden, wird auch dem Bürgermeister mitunter ein wenig schwindelig, wie er selbst gesteht: Stattliche rund 100 Millionen Euro sind es, die die Stadt Würselen in den kommenden vier Jahren in Investitionen stecken will, immerhin 70 Millionen davon kreditfinanziert.