Würselen.

Unter dem Motto „Fünf mal elf Jahre, wir gehen aufs Ganze, unser Hätz schläät für et Danze“ stießen rund 450 kleine – überwiegend in schmucken Kostümen - und große Narren im düvelstädtischen Gürzenich auf das närrische Jubiläum der Kinder- und Jugendgarde des 1. Würselener Karnevalsvereins an. Das erste Highlight ließ in dem von der Jugendabteilung gestalteten Kostümfest nicht lange auf sich warten.