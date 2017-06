Würselen.

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Scherberg von 1894 hat zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte einen Kaiser hochleben lassen: Heinz Thunig. Er machte in der elften Runde mit dem 120. Schuss wahr, was er sich im vergangenen Jahr gelobt hatte. Seit 36 Jahren Mitglied der Bruderschaft, schoss er um 19.12 Uhr zum fünften Mal den Vogel ab.