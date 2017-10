Reanimation: Noch immer greifen zu wenig Laien ein

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wird der Herz-Kreislauf-Stillstand in Deutschland am häufigsten durch eine Herzerkrankung verursacht. Ursache sind Durchblutungsstörungen des Herzmuskels, ein akuter Herzinfarkt und Herzschwäche. Damit ist der Herz-Kreislauf-Stillstand die häufigste Todesursache in Deutschland.

Nach aktuellen Zahlen des Deutschen Reanimationsregisters erleiden in Deutschland auf 100.000 Einwohner jedes Jahr rund 30 bis 90 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur zehn Prozent der Betroffenen überleben. Die Überlebenschancen könnten sich aber verdoppeln, sogar verdreifachen, wenn mehr Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten würden.

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Laien bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand reanimiert. Aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden (70 Prozent) greifen immer noch zu wenige Menschen im Notfall ein.

Im Jahr 2015 wurde nur bei etwas mehr als 37 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände eine Reanimation durch Laien begonnen (2015: 28 Prozent; 2014: 27 Prozent; 2013: 24 Prozent; 2012: 17 Prozent; 2011: 15 Prozent).