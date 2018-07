Baesweiler - Ermittlungen nach vermutlichem Tötungsdelikt am Carl-Alexander-Park

Baesweiler.

Seit etwa 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag ist das Gelände am Carl-Alexander-Park in Baesweiler großräumig abgesperrt: Die Polizei und die Spurensicherung sind dort nach einem möglichen versuchten Tötungsdelikt im Einsatz, wie die Leitstelle der Polizei am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.