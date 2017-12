Erfolgsgeschichte von „Kultur nach 8“ wird fortgesetzt Letzte Aktualisierung: 10. Dezember 2017, 17:48 Uhr

Baesweiler. An kulturellen Veranstaltungen wird es auch künftig in Baesweiler nicht mangeln. Wie bereits in den letzten Jahren beabsichtige die Verwaltung, im Jahr 2018 an der guten Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen festzuhalten, erklärte Willy Feldeisen, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft, Sport und Vereinsförderung, bei der aktuellen Sitzung.