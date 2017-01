Workshops in Mitteund in Kohlscheid

„Sportentwicklung in Herzogenrath – was erwartet mich?“ heißen Infoabend und Workshop des Stadtsportverbands für alle Herzogenrather Sportvereine am 20. Januar, 19 Uhr, im „Café Bockreiter“, Ferdinand-Schmetz-Platz. Am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, sind die Kohlscheider Vereine ins Lokal Kempchen, Oststraße, eingeladen.