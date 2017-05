Engagierte Realschüler: 520 Euro für Schule in Madagaskar gesammelt Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2017, 12:07 Uhr

Alsdorf. Kürzlich hielt Pfarrer Käfer an der Realschule in Ofden einen Vortrag über die Arbeit von Misereor und deren Projekte in aller Welt. Die Schüler ließen sich durch diesen Vortrag in hohem Maße faszinieren.