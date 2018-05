Alsdorf - Energiewende im Energeticon hautnah erlebbar machen

Zusammenschlussmehrerer Institute

Der Forschungscampus Flexible Elektrische Netze (FEN) ist ein Zusammenschluss mehrerer Institute der RWTH Aachen und diverser Partner aus der Industrie. Am Campus wird an der Entwicklung neuer Technologien geforscht, die eine bessere Einspeisung von regenerativen Energien in das Stromnetz erlauben. Damit nehme man international eine Vorreiterrolle ein, betonte Lürkens bei der Eröffnung der Ausstellung.

In verschiedenen Arbeitsgruppen am Campus Melaten werden Netzplanung, Automatisierung und neue Standards geplant und getestet.