Anmeldungsmöglichkeiten

Diese Aktion wird jährlich in Gemeinden der Städteregion vorgenommen. Es können jedoch insgesamt maximal 50 Beratungen zu den Sonderkonditionen erfolgen – nach Reihenfolge des Antragseingangs. Anmeldung sind möglich bei: Stadt Baesweiler, Marcel Meuer, Raum 302, 02401/800-302, E-Mail: Marcel.Meuer@stadt.baesweiler.de (auch für die Fassaden- und Hofprogramme); bei Altbau plus, in Aachen, Mo/Mi/Fr 10 bis 13 Uhr sowie Di/Do 14 bis 17 Uhr, 0241/4138880, E-Mail: info@altbauplus.de, www.altbauplus.de oder bei der Verbraucherzentrale an der Luisenstraße in Alsdorf, Telefon 02404/9032730, E-Mail: alsdorf.energie@verbraucherzentrale.nrw.

