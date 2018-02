Alsdorf - Energeticon wertet die Fragebogen aus und überreicht Preise

Alsdorf. Jeder der in den letzten Monaten das Energeticon in Alsdorf besuchte hatte automatisch auch die Gelegenheit, einen Bewertungsbogen auszufüllen und abzugeben. Rund 300 Personen machten im letzten halben Jahr davon Gebrauch.

Die Meinung der Besucherinnen und Besucher ist dem Energeticon in Alsdorf sehr wichtig. In einer Umfrage konnte man Kritik, Anregungen oder auch Lob äußern. „Sie helfen uns damit, uns zu verbessern“, so Mandy Kohn, Assistentin der Geschäftsführung, während der Preisverteilung an die Gewinner der begleitenden Verlosung.

„Hat sich der Besuch im Energeticon für Sie gelohnt?“ oder „Wie viel Zeit haben Sie heute im Energeticon verbracht?“ – diese, und weitere Fragen waren zu beantworten.

Eine Jahreskarte erhielten für die „Mitarbeit“ Stefan Welter, Lennard Beek und Lara Neukirchen. Das Überraschungsgeschenk, eine Tasse, gewannen Daniel Janshoff, Michael Vonderbank und Sabastian Bleise. Schlüsselanhänger erhielten David Willson, Christian Theile, Doris Richter und Philipp Strucken. Die Preise, die noch nicht überreicht werden konnten, können an der Kasse des Energeticon abgeholt werden.

Anschließend hatten die Gewinner die Gelegenheit die Ausstellung des Energeticon sowie die derzeitige Sonderausstellung „Energie trifft Kultur – Karl Otto Götz im Energeticon“ zu besuchen.