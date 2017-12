Nordkreis.

Adolf Zalejski steigt auch mit 83 Jahren noch regelmäßig die steile Treppe in den Keller hinab, um Kohlen in eine Metallschütte zu schaufeln und ins Wohnzimmer zu bringen. Dort steht der Festbrennstoffofen, mit dem er das ganze Haus in Alsdorf-Kellersberg heizt. Und diese beschwerliche Art der Wärmeerzeugung will der alte Bergmann auch fortsetzen, wenn Ende 2018 die Tradition des Kohledeputats endet.