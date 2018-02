Würselen - Empfehlungen und Tipps zum Themen Energiesparen

Würselen. Im März und April bieten die Energieberater der Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit altbauplus und Unterstützung der Stadt Würselen sowie der Städteregion Aachen eine Sonderenergieberatungsaktion in Broichweiden an.

Den Hausbesitzern in Broichweiden wird eine Energieberatung zum Sonderpreis von 30 Euro anstatt der bereits geförderten 60 Euro angeboten. Ziel dieser Aktion ist es, möglichst viele Bürger über die Möglichkeiten der Energieeinsparung und damit auch der Verringerung der Heizkosten zu informieren und den Weg Würselens in eine schadstofffreie Zukunft weiterzugehen, so die Verantwortlichen.

Die Aktion ist begrenzt auf 50 Teilnehmer und endet am 30. April. In einigen ausgesuchten Straßen werden die Hausbesitzer zusätzlich direkt angeschrieben. Die maximale Wohnungsanzahl liegt bei vier und die Häuser sollten vor 2005 gebaut worden sein.

Die erfahrenen Energieberater und Berater der Verbraucherzentrale werden den Energieverbrauch analysieren und im Vergleich mit anderen Häusern bewerten. Bei den etwa 90 Minuten dauernden Beratungen im Wohnhaus werden Empfehlungen und Tipps zu allen Themen des Energiesparens und der Energiekostenreduzierung bei der Gebäudemodernisierung gegeben. Die Erfahrung zeigt, dass jedes Haus und jeder Bewohner anders ist. In einem Objekt kann die Komplettsanierung empfehlenswert sein, im Nachbarhaus eventuell nur eine neue Heizungspumpe. Ebenso kann ein optimiertes Lüften bereits eine deutliche Ersparnis bringen. Viele Maßnahmen wie zum Beispiel eine Dämmung der Kellerdecke oder neue Dichtungen in den Fenstern können in Eigenleistung ausgeführt werden.

Potenzial in jedem Haus

Die Beratungen in vielen bereits stattgefundenen Aktionen in Würselen und anderen Orten der Städteregion hätten bisher in jedem Haus Energieeinsparpotenziale ergeben, so die Veranstalter.

Darüber hinaus werden Hinweise zu den Förderprogrammen zum Beispiel der KFW oder des Landes NRW gegeben. Ebenso besteht die Gelegenheit, eventuell vorhandene Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmelbefall anzusprechen. Weiterhin kann die Einbeziehung barrierefreier Umbauten in die Sanierungen besprochen werden.

Für Mieter wird ergänzend der Basis-Check zum Sonderpreis von 10 Euro angeboten. Dieser Check gibt Informationen zum Heizenergieverbrauch und zum Stromsparen.

Michael Stephan vom Verein altbauplus und Gerhard Weiß von der Energieberatung der Verbraucherzentrale haben die Sonderaktion jetzt im Rathaus der Stadt Würselen mit Bürgermeister Arno Nelles und Fachdienstleiter Manfred Schmitz-Gehrmann konkret abgesprochen, so dass diese im März starten kann.

Die Anmeldung für die Beratungstermine ist möglich bei: Stadt Würselen, Morlaixplatz 1, Manfred Schmitz-Gehrmann, Telefon 02405/67-434 oder manfred.schmitz@wuerselen.de; Altbauplus, Münchener Platz, Aachen, Montag/Mittwoch/Freitag, 10 bis 13 Uhr, sowie Dienstag/Donnerstag, 14 bis 17 Uhr, Telefon 0241/ 4138880 oder info@altbauplus.de; Energieberatung der Verbraucherzentrale, Luisenstraße 35, Alsdorf, Gerhard Weiß, Telefon 02404/9032730, oder alsdorf.energie@verbraucherzentrale.nrw.