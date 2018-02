Alsdorf - Einer der bekanntesten Alsdorfer ist tot: Toni André

Alsdorf. Er wird nie mehr in unsere Redaktion kommen, mit Bergen an Schokolade und vor allem immer guter Laune im Gepäck. Und er wird keine seiner unvergleichlich treffenden Gedichte mehr schreiben, die sich in Mundart mit den Dingen des Lebens beschäftigten, Humorigem wie bitter Ernstem gleichermaßen.

Toni André ist am vergangenen Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Plötzlich und nach nur kurzem Krankenhausaufenthalt, wie die Familie berichtet.

Der Mundartdichter und langjährige Mitarbeiter unserer Zeitung erfreute sich in Alsdorf und darüber hinaus großer Beliebtheit. Als „personifiziertes Markenzeichen“ zeichnete ihn Bürgermeister Alfred Sonders (SPD) im September 2014 noch mit dem Silbertaler der Stadt Alsdorf für seine großen Verdienste aus. Beim Europafest war das, dem André auch sein 600. Gedicht unter dem Titel „Alsdorf klengt Dänisch“ gewidmet hatte. Er habe André über drei Jahrzehnte gekannt, sagte Sonders gestern: „Ich persönlich verliere da einen guten Freund. Er war ein positiver Mensch, der immer versucht hat, etwas anzuschieben.“ Die Nachricht von Andrés Tod sei für ihn ein Schock gewesen. Einer der bekanntesten Alsdorfer sei nun nicht mehr unter uns.

„Als ich merkte, dass das Platt verloren ging, schrieb ich es auf, denn was geschrieben steht, bleibt erhalten“, hatte Toni André einmal bei einer heimatkundlichen Führung durch Mariadorf vor gebannt lauschenden Viertklässlern gesagt. Und so wollte er es halten „solange, wie es noch geht“. Fünf Bücher, zwei Mundartbücher, zwei Bildbände und einen Band mit Alsdorfer Geschichten, hat Toni André unter anderem veröffentlicht.

Er verfügte zudem über ein umfangreiches Archiv mit alten und neuen Schriften, Festschriften und Dokumenten, was ihn zu einem gefragten Laudator bei vielen Gelegenheiten machte. Auch in sozialen Einrichtungen und Seniorenheimen erfreute er die Bewohner mit seinen Vorträgen. 1987 wurde er mit der Bundesverdienstmedaille, 1992 mit dem Ehrenteller der Stadt Alsdorf und im Jahr 2000 mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet. Weit über 25 Jahre gehörte er dem Verein „Öcher Platt“ an, über 40 Jahre war er Mitglied der CDA, außerdem unter anderem Mitglied von Hertha und Alemannia Mariadorf, der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft und des Bergbaumuseumsvereins.

Toni André wurde am 25. Januar 1930 in Alsdorf geboren. Nach der Schule wurde er Postbeamter, arbeitete von 1947 bis 1988 auf den Postämtern in Hoengen und Alsdorf, dann als Zusteller in Mariadorf und später als Schalterbeamter am Denkmalplatz. Mit seiner Frau Elisabeth hatte er das große Glück, am 27. März 2014 diamantene Hochzeit feiern zu können. Die Harmonie unter den Menschen war ihm immer wichtig. „Die Liebe zu Mariadorf und den Menschen, die hier leben, waren immer seine Passion“, sagte gestern der einzige Sohn, Ralf André. Ein geselliger Mensch sei sein Vater gewesen, hilfsbereit und kameradschaftlich.

Wertvolle Erinnerungen

Dass man im Leben stets das Gute sehen und voller Vertrauen nach vorne blicken soll, dafür stand Toni André ein, geprägt von einer entbehrungsreichen Jugendzeit. „Aber wir waren wieder zu Hause“, zog er zum Beispiel als beruhigendes Fazit aus seinen Erinnerungen an das von zerstörten Häusern, Bombentrichtern und ein paar mit Papierschnipseln geschmückten Tannenzweigen geprägte Weihnachtsfest 1945, die in unserer Heiligabend-Ausgabe 2015 erschienen sind. Auch an seine Mutter erinnerte er sich dabei in liebevoller Weise, die damals als Witwe das Notwendigste für das karge, aber keineswegs armselige Christfest zusammengetragen hatte.

Viele Jahre später, zum Muttertag im Mai 2015, widmete er seiner und damit allen Müttern ein Gedicht: „Op iewisch dubbele Merrssi“ – „Auf ewig Dank“.

Dubbele Merrssi auch Dir, lieber Toni!