Eine Zwischenbilanz zum Bauboom in Alsdorf

Alsdorf. Alsdorf wächst, das ist bekannt, aber in welchem Ausmaß alleine in den vergangenen sieben Jahren, wurde im gestrigen Pressegespräch im Rathaus deutlich: Seit 2010 sind in 14 Wohngebieten 509 neue Wohnungen oder Häuser entstanden, in den nächsten zehn Jahren werden mindestens noch mal so viele hinzukommen. Mit rund 580 Wohneinheiten in neun weiteren Bebauungsplangebieten rechnet die Stadt nämlich.

„Auf der einen Seite wollen wir damit der Wohnungsnot entgegenwirken“, sagte Bürgermeister Alfred Sonders, auch wenn diese nicht so gravierend sei wie in mancher Großstadt. Außerdem hoffe er, damit das Haushaltsdefizit abbauen zu können, schließlich würden so beispielsweise Grundsteuereinnahmen generiert.

Wenn man den Bogen noch weiter spannen will, steht der Strukturwandel, der seit der Zechenschließung vollzogen wird, als große Überschrift über dem Bestreben der Stadt, Wohnraum für alle Alters- und Einkommensklassen anzubieten.

„Wir haben ein einfaches, aber wirkungsvolles Konzept“, findet der Bürgermeister: Überall dort, wo es möglich und sinnvoll ist, wird barrierefreies Wohnen geschaffen, so dass ältere Menschen innerhalb ihres Viertels von beispielsweise einem Einfamilienhaus in eine altersgerechte kleinere Wohnung umziehen können. Das sei der Wunsch vieler Älterer: so lange wie möglich im gewohnten Umfeld zu bleiben. „Dabei ist es längst nicht mehr so, dass die Leute bis zuletzt an ihrem Haus hängen“, so Sonders‘ Erfahrung. Für Jüngere würde dadurch relativ günstig ein Haus frei, das sie je nach finanziellen Möglichkeiten und Wünschen umgestalten können.

„Das Konzept ist aufgegangen“, sagte Sonders. Messen lässt sich das beispielsweise an den Anmeldezahlen in Kindergärten. Rund 100 Plätze mehr als prognostiziert seien in der Gruppe der über Dreijährigen nötig geworden, und so hat die Stadt sukzessive neue Gruppen ins Leben gerufen. Aktuell werden die 19 Kitas um eine sechsgruppige Einrichtung ergänzt.

Sieben von acht Grundschulen und bald alle weiterführenden Schulen bieten außerdem eine Ganztagsbetreuung an; auch so will man den Bedürfnissen der zugezogenen jungen Familien Rechnung tragen. Auch im Bereich Pflege sieht sich die Verwaltungsspitze gut aufgestellt: Seit 2009 sind 206 neue Pflegeplätze geschaffen worden, insgesamt gibt es 465. „Ein weiteres Pflegeheim brauchen wir nicht“, lautet das Urteil des Bürgermeisters. Inzwischen zählt Alsdorf rund 46.000 Einwohner.

Innerhalb des Schwerpunkts barrierefreies Wohnen wurden 18 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 177 Wohneinheiten gebaut, bis 2020 sollen weitere 563 entstehen – davon 151 auf dem Realschulgelände Ofden und 85 zum Teil barrierefreie Bungalows an der Eisenbahnstraße Busch. Die Zahlen sind allerdings nicht in Stein gemeißelt. Da nämlich ein Teil der Wohnkonzepte flexibel ist, beispielsweise barrierefreies Wohnen in betreutes Wohnen umgewandelt werden kann, kann sich die Summe noch verändern.

Außerdem ist die Statistik etwas verzerrt: In die Berechnung einbezogen hat die Verwaltung nur die Mehrfamilienhäuser, die in Gänze barrierefrei gestaltet sind. Gebäude, bei denen dieses Kriterium nur für das Erdgeschoss gilt, sind ausgenommen.

Umgesetzt werden viele der Vorhaben in Alsdorf in Kooperation mit privaten Investoren, vorneweg Vivawest, die Dornieden-Gruppe (beispielsweise Blumenrather Feld, eine Fläche von katholischer Kirche und Bistum, auf der 150 Wohneinheiten für unterschiedliche Einkommensklassen geplant sind) und die Alsdorfer Bauland GmbH (Beispiel Folgenutzung des Gymnasiumgeländes).

An vielen Stellen finden oder fanden sogenannte Arrondierungen statt – es werden also Lücken in der Bebauung geschlossen (zum Beispiel Am Klötgen, Erweiterung Rosenstraße oder Ludwig-Schaffrath-Straße) und ausgefranste Ortsränder werden harmonischer gestaltet (zum Beispiel Am Alten Bahndamm Hoengen). Dieser Prozess soll in mittelbarer Zukunft beendet sein.

Aber nicht alles wird zugebaut, will die Verwaltung betont wissen. „Busch und Mitte sollten ursprünglich zusammenwachsen“, berichtete die Technische Beigeordnete Susanne Lo Cicero-Marenberg. So war es im inzwischen veralteten Regionalplan und nachgelagert im Flächennutzungsplan festgehalten. „Jetzt soll aber der Grünzug erhalten bleiben.“

Im Herbst/Winter dieses Jahres beginnen die Vorbereitungen für den neuen Regionalplan. Alsdorf sieht sich da gut aufgestellt. „Es geht darum, Flächen geschickt zu nutzen, Sozialraum- und Nahversorgungsstrukturen sicherzustellen“, so der Bürgermeister. Großen Spielraum hat die Stadt eh eigentlich nicht: Die Einwohnerdichte auf der 32 Quadratkilometer großen Fläche entspricht in etwa der der Stadt Köln.

„Da muss man genau überlegen, was man wo macht“, sagt Sonders. Die Integration der 50 Hektar großen Industrieflächen jedenfalls ist längst abgeschlossen (Stichworte Annagelände und Zentralparkplatz), nun folgt der Feinschliff. Und in ein paar Jahren will man sich auf dem Niveau anderer Städte bewegen – oder darüber.

Aber Sonders sagte auch: Für solche Prozesse braucht eine Stadt ein gewisses Mitarbeiterkontingent. Forderungen mancher Stadtverordneter nach Personaleinsparungen im Rathaus könne er deshalb nicht nachvollziehen.