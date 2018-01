Alsdorf - Eine malerische Reise mit Sand

Alsdorf. Die Sandmalerin Irina Titova nimmt ihr Publikum mit auf eine einzigartige malerische Reise: „In 80 Bildern um die Welt“. Sie erzählt Geschichten, ohne ein einziges Wort zu sagen. Vor den Augen der Zuschauer erschafft sie nur aus fein rieselndem Sand und mit Hilfe ihrer Fingerspitzen traumhafte Welten – am Sonntag, 4. März 2018, ab 18 Uhr live in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz.

Die russische Künstlerin gehört zur absoluten Königsklasse der Sandkunst, sagen die Veranstalter. Die Bezeichnung „Queen of Sand“ trifft es wohl genau. Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher faszinierenden Leichtigkeit sie Bilder entstehen und wieder vergehen lässt, um gleich darauf Neues zu erschaffen – immer mit einer Prise feinem Humors in den Händen und einem Zwinkern in den Augen.

In „Sandsation“ lädt Titova die Besucher, ganz frei nach Jules Verne, zu einer nostalgischen Erdumrundung „In 80 Bildern um die Welt“ ein. Abenteuer, Wahrzeichen, Weltwunder und Traumwelten erwachen aus Millionen von tanzenden Sandkörnern zum Leben. Mit nur wenigen Strichen ihrer Finger oder Hände verwandelt sie Städte in Gesichter, weite Landschaften in intime Augenblicke. Fließende Animationseffekte symbolisieren die Magie und Einzigartigkeit eines jeden Moments und zugleich die spezielle Schönheit der Vergänglichkeit.

Eine von unten beleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand, ihr außergewöhnliches Talent, ihre Kreativität und Sand – das ist alles, was die junge Russin benötigt, um bewegende Geschichten zu erzählen, die unter die Haut gehen. Die Story zu „Sandsation“ wird erzählt von Joachim Kerzel, dessen Stimme dem deutschen Kino- und Fernsehpublikum durch seine Synchronisationen von Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Dennis Hopper, Sir Anthony Hopkins oder Jean Reno vertraut und bekannt ist.

