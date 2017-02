Einbruchsserie in der Broicher Siedlung: Zeugen gesucht

Alsdorf. Nach einem halben Dutzend Einbrüchen und Einbruchsversuchen in der Broicher Siedlung seit Ende des vergangenen Jahres sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher nach den Taten am 25. Januar in der Greifswalder Straße auf dem Friedhof der Broicher Siedlung aufgehalten haben. Denn dort fanden die Ermittler Teile des Diebesgutes, vor allem Schmuckstücke. „Die Täter sind offenbar von den Grundstücken der Greifswalder Straße über das offene Feld zum Friedhofsgelände geflüchtet und haben dort ihre Beute 'sondiert'“, heißt es im Polizeibericht.

Die Fahnder bitten um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat: Wer hat in der zweiten Januarhälfte 2017 am Friedhof der Broicher Siedlung, speziell in den frühen Abendstunden, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen und kann nähere Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241/957731401 oder 0241/957734210 (außerhalb der Bürostunden) entgegen.