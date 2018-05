Alsdorf.

Nachdem vor rund drei Wochen ein 30 Jahre alter Mann aus der Alsdorfer Drogenszene im Zusammenhang mit der Einbruchserie in Alsdorf festgenommen wurde, hat die Polizei jetzt Hinweise auf weitere Täter. Am Freitag hat das Landeskriminalamt den örtlichen Beamten mitgeteilt, dass es einen DNA-Treffer auf einer an einem Tatort entnommenen Probe gegeben habe.