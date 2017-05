Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Scheibe mit Spitzhacke eingeschlagen

Würselen. Ein Anwohner der Kaiserstraße, der Einkaufsstraße in Würselen, ist am Mittwochmorgen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Grund dafür waren zwei Männer, die mit einer Spitzhacke in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen waren. Die Einbrecher konnten unter anderem mit der Kasse des Ladens fliehen. Die Polizei sucht jetzt nach ihnen.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, machten sich die Täter gegen 3.55 Uhr an dem Fenster des Bekleidungsgeschäftes zu schaffen und schlugen es mit einer Spitzhacke ein.

Die beiden Männer stiegen durch die zerborstene Scheibe in den Laden ein, entwendeten die Kasse des Geschäfts sowie mehrere Kleidungsstücke. Die Spitzhacke ließen sie am Tatort zurück und flohen über die Klosterstraße in Richtung Lindenplatz. Eine sofortige Fahndung der Beamten blieb erfolglos.

Der Anwohner beschreibt die beiden Einbrecher wie folgt: Die Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1.75 Meter groß und dunkelhaarig. Einer von ihnen trug eine rote Jacke mit weißen Ärmeln und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise nehmen die Beamten unter 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter 0241/9577-34210 entgegen.