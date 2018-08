Würselen - Ein undankbarer Job: Als Politeur auf Parkscheinkontrolle

Würselen.

Sven Barth dreht seine Runde auf der Kaiserstraße in der Würselener Innenstadt. Der Politeur – ja so heißt die männliche „Ausgabe“ einer Politesse – überprüft, ob die Fahrzeuge korrekt abgestellt sind, also gültige Parkscheine oder Berechtigungsausweise unter der Windschutzscheibe auszumachen sind.