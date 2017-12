Würselen - Ein schöne Überraschung: 5000 Euro für die Würselener Kita „Rappelkiste“

Würselen.

Da staunte Sandra Pütz nicht schlecht: Die Gründerin der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Würselen konnte am Montag ein ganz besonderes Geschenk in Empfang nehmen. Eine Spende über 5000 Euro der „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ und von XXXLutz Pallen durfte sie entgegennehmen.