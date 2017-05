Vortrag über russische Kriegsgefangene

Am Donnerstag, 1. Juni, laden der Geschichtsverein Baesweiler und die VHS Nordkreis Aachen zu einem Vortrag über „Russische Kriegsgefangene in Baesweiler“ ein. Er beginnt um 19 Uhr im Lokal „Zur alten Schmiede“ in Baesweiler, Aachener Straße 240.

Günter Pesler wird den Leidensweg der russischen Soldaten von der Gefangennahme bis zu ihrer Verwendung als Zwangsarbeiter nachzeichnen. Dies war nur durch viele Zeitzeugenaussagen möglich. Der Referent hat dazu etliche Interviews geführt. Der Eintritt zu diesem hoch interessanten Vortrag ist frei.

Anmeldungen werden erbeten beim Geschichtsverein Baesweiler, Telefon 02401/4902 / E-Mail: gpesler@t-online.de oder bei der VHS Nordkreis, Telefon 02404/90630.