Nordkreis - Ein neues Wegekreuz grüßt jetzt am Alsdorfer Ortsausgang

Nordkreis.

An der Dorfstraße in Alsdorf-Ofden am Ortsausgang Richtung Euchen steht wieder ein Wegekreuz. Es wurde aus zwei vorhandenen Fragmenten mit Hilfe des Eigenbetriebs technische Dienste der Stadt gefertigt und jetzt von Pfarrer Konrad Dreeßen im Beisein von fünf Messdienern und zahlreichen Bürgern eingesegnet.