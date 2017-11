Würselen.

Mehr als ein Jahr ist der Brand an der Hauptstraße 461 in Würselen her, in dessen Folge eine Prostituierte starb. Vordergründig hat sich seitdem nichts getan: Das Haus steht unverändert in dem Zustand von Anfang Oktober 2016, die Brandspuren sind geblieben, Überreste des Inventars liegen vor der Front.