E-Bike-Ladestationen am Bahnhof Mitte aufgebrochen und zweckentfremdet

Ein erbärmliches Bild bietet die Ladestation für E-Bikes am Fahrradabstellplatz vor dem Herzogenrather Bahnhof. Der Großteil der Ladefächer ist aufgebrochen, Display-Scheiben sind zerschlagen. Mit Landes-Fördergeldern ist die Station vor Jahren eingerichtet worden.

Eigentlich für E-Bike-Akkus gedacht, hätten Bahnreisende sie häufig auch zum Aufladen von Handys genutzt, erläutert der Technische Beigeordnete Ragnar Migenda auf Anfrage. In Folge seien die Boxen aufgebrochen worden, weil Nutzer den Schlüssel verloren hatten und trotzdem schnell an ihr Handy gelangen und nicht den Zug verpassen wollten.

Oder andere hätten teure Handys in den Boxen vermutetet, die man habe stehlen wollen. Ein Reparaturauftrag, so Migenda, sei erteilt. „Wir müssen das Konzept aber überdenken und gegebenenfalls modifizieren, um auszuschließen, dass die Anlage weiterhin für Handys zweckentfremdet wird.“ Vielleicht helfe auch schon ein Aufkleber, mit dem Hinweis, dass in den Boxen nicht etwa Handys, sondern Fahrradakkus zum Nachladen liegen.