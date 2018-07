Würselen - „Duo SchäferProske“ gastiert im Pfarrheim an der Ahornstraße

Würselen.

Klänge schwirren durch den Raum, umspielen sich oder gehen mit einander in den Clinch. So geschehen im Pfarrheim an der Ahornstraße in Würselen-Teut. Gitta Schäfer (Saxophone) und Markus Proske (E-Bass) sorgten als „Duo SchäferProske“ dort im Rahmen der Reihe „Pius am Mittwoch“ für ein Konzert-Erlebnis der besonders spannungsreichen Art.