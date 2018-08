Nordkreis - Drohende Halteverbote im Nordkreis: Müllabfuhr kommt nicht durch

Nordkreis.

In einigen Nordkreisstraßen könnte in naher Zukunft ein Halteverbot drohen, weil ansonsten zu wenig Platz für die Müllabfuhr bleibt. „Die Abmessungen der Straßen sind gleich geblieben, aber die an der Straße geparkten Fahrzeuge haben sich verändert“, erklärt Stephanie Pfeifer, Bereichsleiterin und stellvertretender Vorstand des kommunalen Entsorgungsunternehmens Regio-Entsorgung.