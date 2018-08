Würselen.

Ritter, Dinos, Steinzeit, Wilder Westen und 80er-Jahre – oder wie die Kinder es nennen: „Als unsere Eltern noch klein waren.“ Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der DRK-Kita am Zaunkönigweg in Würselen wurden diese fünf Projektgruppen unter dem Motto „Eine Reise in die Vergangenheit“ ins Leben gerufen.