Herzogenrath - Dreiste Diebe brechen am helllichten Tag Spielautomaten auf

Herzogenrath. Mehr als ein Dutzend Spielautomaten haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in einer Spielhalle in Herzogenrath aufgebrochen. Das Ungewöhnliche: Die Taten ereigneten sich offenbar während der Öffnungszeiten des Betriebs.

Die Mitarbeiter der Spielhalle bemerkten die Manipulation an den Geräten erst am Dienstagvormittag, sie riefen die Polizei. Die alarmierten Beamten fanden an dem Gebäude in der Industriestraße jedoch keine Hinweise auf einen Einbruch. Die Diebe hatten Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort nahm Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 entgegen.