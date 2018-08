Würselen - Diebe plündern Sakristei in Würselener Kirche

Diebe plündern Sakristei in Würselener Kirche Letzte Aktualisierung: 20. August 2018, 15:24 Uhr

Würselen. Noch unbekannte Täter sind am Wochenende in die Kirche St. Lucia in Würselen eingebrochen und haben dort aus mehreren Räumen, der Sakristei und der Besinnungskapelle sakrale Gegenstände gestohlen.