Bitte um Sachspenden und Unterstützung

Die Willkommenskultur gegenüber Asylbewerbern in Würselen wird von den Sozialbetreuern der Stadt ausdrücklich gelobt. So hofft man auf weitere Unterstützung. Wenn es um Sachspenden und Wohnungen geht, ist Verwaltungsmitarbeiter Norbert Thiel der richtige Ansprechpartner. Er ist unter 02405/67037 erreichbar. Was ehrenamtliche Unterstützung und aufsuchende Hilfe durch Paten betrifft, bitte an Cadgas Türkyilmaz unter 02405/40-67037 wenden.