Nordkreis - Die Woche im Nordkreis: Wenn aus schlau gefährlich wird

Nordkreis.

Jetzt wird der Bürgerprotest auch in die Nachbarstadt, nach Kohlscheid, getragen. Denn endlich soll er ausgebremst werden, der „Verkehrswahnsinn“, wie die Anwohner von Ather Straße und Mühlenweg in Bardenberg ihn faktisch rund um die Uhr erleiden. Autos, die in viel zu hohem Tempo an ihren Vorgärten vorbeirollen und im letzten Moment ausweichen müssen, weil es – oh Wunder – auch im Engpass Gegenverkehr gibt.