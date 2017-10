Würselen.

An der Krottstraße in Würselen wird aufgeräumt. Dort soll die neue Gesamtschule auf den Ascheplätzen des VfR Würselen errichtet werden. Wenn der Stadtrat planmäßig am 10. Oktober entscheiden sollte, dem besten Bieter für Bau und Betrieb den Zuschlag zu geben, geht es in der Sitzung auch um eine alte Halle an der Ecke Friedrich-/Krottstraße, die – umgeben von wucherndem Grün – schon fast in Vergessenheit geraten ist.