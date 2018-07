Baesweiler - Die Sportart Radball bei Baesweiler Verein entdecken

Auftakt mit Frühstückin Mehrzweckhalle

Der Aktivurlaub startet in Baesweiler am Montag, 16. Juli, 8 Uhr, mit dem Frühstück in der Mehrzweckhalle Grabenstraße. Eine Gesundheitsmesse bildet den informativen Rahmen. Zudem gibt es Infos rund um den Aktivurlaub. Viele Leiter stellen ihre Kurse vor. Am Freitag, 27. Juli, beginnt um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle das Abschlussfest. Das Programm ist in den Rathäusern, Banken, Apotheken und in Arztpraxen erhältlich sowie auf der Homepage der Stadt unter www.baesweiler.de zu finden.