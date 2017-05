Würselen.

Ganz große Kunst bot das jüngste Konzert des Fördervereins Kirchenmusik in der Würselener Kirche St. Sebastian. Gast war der aus Aachen stammende Organist Jacobus Gladziwa, der nach einem Studium in Dresden jetzt im Bistum Magdeburg als Dekanatskirchenmusiker mit Dienstsitz in Delitzsch tätig ist.