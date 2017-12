Nordkreis.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Würselen-Bardenberg hatte zur Jahresabschlussfeier in die Klosterstube des Seniorenzentrums St. Antonius an der Klosterstraße 30 eingeladen. Vorsitzender Heinz Viehoff begrüßte dazu eine Reihe von Gästen, an ihrer Spitze auch Bürgermeister Arno Nelles.