„Deutlich verschärft“: Schulsozialarbeit soll auf OGS ausgedehnt werden Von: Beatrix Oprée

Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2018, 17:16 Uhr

Herzogenrath. „Schulsozialarbeit im Primarbereich und im Förderschulbereich hat sich in Herzogenrath als effektives Mittel der Jugendhilfe bewährt.“ So das zufriedenstellende Fazit der Verwaltung nach einer Evaluation an den sieben Grundschulen im Stadtgebiet, das vom Jugendhilfeausschuss im November zur Kenntnis genommen worden war.