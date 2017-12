Baesweiler.

Einen schwungvollen Einstieg in die Vorweihnachtszeit hat das Kindermusical „Der Weihnachtstraum des Tannenbaums“ in der Scheune der Burg Baesweiler geboten. Das unterhaltsame Stück, vom Dürener Theater „Die Mimosen“ auf die Bühne gebracht, kam bei rund 100 kleinen und großen Besuchern bestens an.