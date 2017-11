Der Startschuss: Proklamation in Kohlscheid Von: fs

Letzte Aktualisierung: 9. November 2017, 11:39 Uhr

Herzogenrath. Der Startschuss: Der Ausschuss Kohlscheider Karneval lädt zur Prinzenproklamation am Samstag, 11. November, ab 19.30 Uhr in der großen Aula der Erich-Kästner-Schule an der Kircheichstraße 60. Die neuen Tollitäten, Prinz Franjo I. und Prinzessin Birgit I., werden auf den Narrenthron gehoben.