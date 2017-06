Würselen.

Ein paar der Aussagen, die bei der Bürgerinformationsveranstaltung in Sachen Neugestaltung des Lindenplatzes im Alten Rathaus gefallen sind, könnten bald Geschichte sein. So zum Beispiel die Angabe, dass die Blumenkübel an den Sitzgelegenheiten im hinteren Bereich die größten öffentlichen Mülltonnen von Würselen sind.